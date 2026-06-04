Полиция изъяла у великолучанина охотничий арсенал

15:49, 04 июня 2026, ПАИ

Полиция выявила факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в Невельском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в одной из деревень в Невельском районе неработающий 57-летний великолучанин незаконно хранил в доме гладкоствольное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья и патроны разных калибров. Оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли сотрудники МО МВД России «Невельский».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В рамках расследования полицейским предстоит установить происхождение данного оружия и боеприпасов, а также все обстоятельства произошедшего.