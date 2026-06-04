Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Полиция изъяла у великолучанина охотничий арсенал

Полиция выявила факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в Невельском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, в одной из деревень в Невельском районе неработающий 57-летний великолучанин незаконно хранил в доме гладкоствольное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья и патроны разных калибров. Оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли сотрудники МО МВД России «Невельский».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В рамках расследования полицейским предстоит установить происхождение данного оружия и боеприпасов, а также все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 июня 2026

Несовершеннолетняя пропала в Псковском округе
04 июня 2026

Житель Псковской области заразился боррелиозом после укуса клеща
04 июня 2026

Псковичу продлили домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
04 июня 2026

«Детки на ветке», «Шопа» и «Брат с севера»: десятки партий семян продавали с нарушениями в Псковской области
04 июня 2026

Представлялся врачом: великолучанка перевела брачному аферисту более 200 тысяч рублей
04 июня 2026

Полиция изъяла у великолучанина охотничий арсенал
04 июня 2026

Дело о жестоком обращении с собакой Мией: Псковский горсуд вызовет свидетеля
03 июня 2026

Неизвестные выкопали туи у памятного знака комсомольцам-подпольщикам в Плюссе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...