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Псковичу продлили домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Пскова поступило на рассмотрение в Псковский районный суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

По версии следствия, молодой человек совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета. Сбыт был организован группой, в крупном размере.

Постановлением Псковского районного суда на период рассмотрения дела в отношении обвиняемого продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание назначили на 17 июня.

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