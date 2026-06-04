Псковичу продлили домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

17:58, 04 июня 2026, ПАИ

Уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Пскова поступило на рассмотрение в Псковский районный суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, молодой человек совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета. Сбыт был организован группой, в крупном размере.

Постановлением Псковского районного суда на период рассмотрения дела в отношении обвиняемого продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание назначили на 17 июня.