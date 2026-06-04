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Происшествия

Житель Псковской области заразился боррелиозом после укуса клеща

142 человека обратились в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей с 25 по 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратился 821 человек, в том числе 202 ребёнка. Чаще всего паукообразные нападали на жителей региона в сельских поселениях, в дачных товариществах и в лесу.

Среди городов и муниципалитетов больше всего пострадали жители Пскова (203 случая), Великих Лук (140), Опочецкого (51), Невельского (44), Псковского и Порховского (по 42), Дедовичского (39 случаев) районов.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области и медицинских организаций региона специалисты исследовали 717 клещей. Поражённость паукообразных клещевым вирусным энцефалитом составила 0 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 26,8 %, моноцитарным эрлихиозом – 3,5 %, гранулоцитарным анаплазмозом – 0,5 %. Кроме того, диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

В ведомстве напомнили, что в Пскове и Великих Луках работают пункты приёма и проведения исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

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