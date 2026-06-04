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«Детки на ветке», «Шопа» и «Брат с севера»: десятки партий семян продавали с нарушениями в Псковской области

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора с помощью приложения «Инспектор» выявили в продаже семена сортов, не включённых в госреестр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С 1 по 31 мая 2026 года специалисты проанализировали 226 партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений, предлагаемых к продаже.

По результатам анализа установили, что в торговых точках находится 46 партий овощных культур, сорта которых не включены в госреестр.

В частности, в двух магазинах в Пскове находились в продаже сорта огурцов – «Китай-город», «Шопа», «Царская охота», «Маленький хрустик», «Пучковое великолепие», «Детки на ветке», свёклы – «Чёрная магия», томатов – «Вкусный приз», «Морковный», «Балерин», «Йетина мать», белокочанной капусты – «Чудо на рекорд», «Брат с севера», сладкого перца – «Арриан», «Паланичко чудо» и моркови – «Ред кор», «Чурчхела красная», «Буратино», «Красный зайка».

Двум индивидуальным предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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