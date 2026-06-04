Представлялся врачом: великолучанка перевела брачному аферисту более 200 тысяч рублей

16:04, 04 июня 2026, ПАИ

Жительница Великих Лук перевела мошеннику более 200 тысяч рублей после знакомства в интернете с иностранцем, представившимся врачом в миротворческой миссии на Ближнем Востоке. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ходе переписки «медик» сообщил, что личная встреча возможна в рамках его предстоящего отпуска. Для получения отпускного сертификата потребовались деньги, поэтому «жених» попросил великолучанку одолжить ему нужную сумму.

Женщина осуществила несколько переводов на указанный счёт на общую сумму более 200 тысяч рублей, после чего новый знакомый перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в ОМВД России по городу Великие Луки.

В пресс-службе отметили, что подобных примеров «деятельности» брачных аферистов предостаточно. Одна из распространённых схем связана с темой войны и отпуском: мнимые миротворцы из горячих точек манипулируют желанием женщины увидеть избранника, просят внести залог для получения отпуска и обещают вернуть деньги при встрече, могут даже прислать «официальные документы».

Распознать брачных аферистов бывает непросто, поэтому женщинам, готовым к поиску новых знакомств, нужно быть очень внимательными и не терять бдительности, чтобы уберечь себя от серьёзных проблем, подчеркнули в полиции.