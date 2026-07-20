Ещё более 20 консолей в виде герба установят на улицах Пскова

13:50, 20 июля 2026, ПАИ

Ещё 21 консоль в виде герба установят на улицах Пскова. Заявка на их изготовление размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, консоли будут двухсторонними, в форме щита, с металлическим креплением к фонарным столбам. На щите разместят подвижные пайетки и накладные элементы в виде короны, облаков, правой длани и барса. Изделия оснастят подсветкой с двух сторон – двумя прожекторами мощностью не менее 10 Вт каждый с белым светом.

Каждая консоль будет иметь ширину 620 миллиметров и высоту 1 000 миллиметров с допустимым отклонением до 20 миллиметров в обе стороны. Их изготовят из алюминиевой композитной панели, изображения нанесут методом латексной печати. На каждой стороне разместят не менее 760 подвижных пайеток размером до 20 миллиметров.

Внешний вид должен соответствовать гербу Пскова, утверждённому решением гордумы от 16 июля 2010 года.

Напомним, сама идея украсить фонарные столбы геральдикой возникла у главы города Бориса Елкина после знакомства с подобной практикой за рубежом. Монтаж первых консолей у здания администрации Пскова начался 12 марта 2026 года. Тогда же глава города назвал этот проект «пробой пера» и пообещал, что при положительном результате такую практику распространят и на другие улицы.