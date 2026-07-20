50-метровый флагшток устанавливают в Пскове

13:39, 20 июля 2026, ПАИ

50-метровый флагшток устанавливают на аллее Победы в Пскове, сообщается в официальном канале городской администрации на платформе MAX.

Напомним, 50-метровый флагшток должен стать новым символом единства и появиться на противоположном берегу реки Великой, напротив колеса обозрения.

По задумке властей, флагшток станет вторым по высоте после конструкции в Санкт-Петербурге, на нём будут поднимать флаги в зависимости от памятных дат: в будни – полотнище поменьше, в праздничные – побольше, чтобы снизить износ.

Открытие планируется приурочить ко Дню города.