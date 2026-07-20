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Общество

Александр Гончаренко поблагодарил активистов ТОС на празднике «Макушка лета»

На стадионе школы № 3 в Пскове прошёл традиционный праздник «Макушка лета», посвящённый дню округа № 12. Его участниками стали жители микрорайонов Овсище, ДЭУ и Старое Запсковье, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: ПГД

В центре внимания оказались активисты и председатели территориальных общественных самоуправлений, которые участвуют в благоустройстве своих микрорайонов и реализации общественных инициатив. Слова благодарности им выразили председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и депутат гордумы по округу № 12 Григорий Стороненков.

«Вы не ждете, что кто-то придёт и сделает всё за вас, вы берете и делаете сами. Это и есть настоящий патриотизм», – отметил Александр Гончаренко, вручая благодарственные письма наиболее активным жителям.

Для гостей подготовили развлекательную программу с играми, спортивными состязаниями, мастер-классами и праздничным концертом.

Фото: ПГД

Как отметили организаторы, округ № 12 остаётся одним из самых активных в Пскове. Сейчас здесь действуют 22 территориальных общественных самоуправления, ещё два находятся на этапе регистрации уставов. В 2026 году семь проектов местных ТОС стали победителями регионального конкурса инициатив, а в городском конкурсе грантовую поддержку получили 16 из 20 представленных проектов.

По мнению организаторов, праздник вновь показал, что совместная работа жителей помогает успешно реализовывать общественные инициативы и развивать городские микрорайоны.

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