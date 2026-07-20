У носухи Ванильки из псковского подворья родились первые малыши

13:07, 20 июля 2026, ПАИ

Носуха по кличке Ванилька, проживающая на территории подворья «Птичий дворик» в Псковском районе, впервые стала мамой. Об этом сообщается в официальной группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

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В течение трёх недель после родов сотрудники не показывали детёнышей, ожидая, пока они подрастут, а мать привыкнет и подпустит их к гамаку. Всё это время Ванилька прятала потомство и никого близко не подпускала. По словам сотрудников, видно, что она напряжена, так как это её первые роды.

Сейчас малыши уже подросли и в ближайшее время начнут вылезать из гамака, чтобы знакомиться с окружающим миром. Пока сотрудники лишь наблюдают за семейством и стараются не тревожить маму, которая остаётся в статусе «не беспокоить».

Появление потомства у обитателей подворья – не редкость. В марте здесь родились семеро лисят. В помёте шесть девочек и один мальчик – самый упитанный. Мать щенят, Леся, практически сразу подпускала к себе сотрудников, давала себя гладить, даже когда вылизывала малышей, и приносила детёныша показать. На подворье это назвали высшей степенью доверия.