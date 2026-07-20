В ЕГЭ планируют добавить устную часть по гуманитарным предметам

12:54, 20 июля 2026, ПАИ

Рособрнадзор приступит к разработке модели устной части единого государственного экзамена по гуманитарным предметам. Внедрять нововведение планируется поэтапно до 2030 года, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При создании новой модели специалисты будут опираться на уже существующий опыт проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам, а также итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после окончания 9-го класса.

Еще одним направлением модернизации экзамена станет проверка практических навыков. Уже в 2027 году в нескольких регионах пройдет апробация практической части ЕГЭ по физике и химии. Предполагается, что такие задания позволят оценить не только теоретические знания выпускников, но и их умение применять их на практике. Решение о массовом внедрении примут после анализа результатов эксперимента и оценки готовности школ.

В Рособрнадзоре также подвели итоги пересдачи ЕГЭ в 2026 году. Возможностью повторно сдать один из предметов воспользовались почти 138 тысяч выпускников. Повысить результат смогли около 99 тысяч человек, у 12,5 тысячи участников баллы не изменились, а еще у 24,5 тысячи итоговый результат оказался ниже первоначального. После пересдач число стобалльных работ увеличилось с 8 759 до 10 090.

Во время экзаменационной кампании за нарушения были удалены 917 участников. Впервые специалисты выявили групповую попытку использовать искусственный интеллект с помощью микронаушников и специального мобильного приложения. Результаты всех нарушителей были аннулированы.