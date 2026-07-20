Россиян предупредили о рисках заражения легионеллёзом из-за кондиционера

13:01, 20 июля 2026, ПАИ

Риск заражения легионеллёзом может возникнуть при несвоевременной замене грязных фильтров систем централизованного кондиционирования. Об этом сообщается в официальном канале Роспотребнадзора в мессенджере MAX.

Ведомство следит за информацией о вспышке легионеллёза в Нью-Йорке. Специалисты в оперативном режиме проводят мониторинг и контролируют эпидемические риски.

На данный момент подтверждено 72 случая заболевания «болезнью легионеров» в районе Верхний Ист-Сайд. Более чем 50 людям потребовалась госпитализация, а двое, как сообщается, погибли. Бактерии легионеллы обнаружили в башнях-охладителях района. Источник заболевания ликвидирован.

Легионеллёз представляет собой опасное инфекционное заболевание. Для профилактики болезни важно соблюдать правила технического обслуживания водных систем: регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их подтекания.