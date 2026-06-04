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Общество

Вопросы государственной финансовой политики обсуждают федеральные эксперты в Пскове

Актуальные вопросы государственной финансовой политики и новаций в бюджетном и налоговом законодательстве обсуждают на расширенном заседании совета Союза Финансистов России. Мероприятие проходит в Пскове в четверг, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участников от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова: «Большая честь – принимать в регионе столь представительное собрание профессионалов, чья работа напрямую влияет на устойчивое развитие финансовой системы страны. Вам предстоит обсудить актуальные вопросы управления финансами, поделиться опытом и наметить пути повышения эффективности бюджетных процессов. Ведь устойчивое развитие регионов, реализация национальных проектов, выполнение социальных обязательств перед гражданами – всё это невозможно без слаженной профессиональной работы финансового блока».

Председатель Союза Финансистов России, Депутат Государственной Думы РФ Валентина Артамонова отметила взаимодействие с региональным министерством финансов: «Мы всегда готовим интересные и важные предложения о сбалансированности бюджета. Сегодня с нами на площадке собрались активные субъекты, которые постоянно нарабатывают практику решения непростых вопросов».

В расширенном заседании принимают участие представители Министерства финансов России, Государственной Думы, руководители финансовых органов различных субъектов страны.

В рамках деловой программы эксперты рассмотрят особенности исполнения региональных бюджетов, программу оздоровления государственных финансов, обеспечение сбалансированности и повышение эффективности расходов региональных бюджетов, изучат опыт других регионов в реализации государственной финансовой политики.

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