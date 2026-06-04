При поддержке ЕР в Великих Луках открылась посвящённая воздухоплаванию выставка

18:52, 04 июня 2026, ПАИ

В рамках партпроекта «Единой Россия» «Историческая память» в Великих Луках открылась посвящённая воздухоплаванию выставка, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Экспозиция находится в Музее олимпийского движения и спорта Псковского края. В ней представлено более 200 предметов: документы, медали, кубки, значки, вымпелы, сувениры, грамоты, сертификаты, предметы спортивной экипировки и другие экспонаты.

«Совпало два обстоятельства, благодаря которым выставка открылась именно в этом году. Одно из них – 30-летие воздухоплавания в Великих Луках, юбилейное событие. А к юбилею принято подводить итоги и строить планы на будущее. Счастливым образом именно в этом году наш учредитель – Министерство спорта РФ – поддержал заявку на ремонт дополнительных площадей для музея, и в этом году он был осуществлён», – отметил директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, член партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков.

Экспозиция будет периодически меняться, но работает на постоянной основе.