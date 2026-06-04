«Буря мглою небо кроет»: стал известен прогноз погоды на Дни пушкинской поэзии

17:03, 04 июня 2026, ПАИ

О погоде на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 7 июня, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Завтра, 5 июня, в 17:00 в Пскове стартует традиционное театрализованное шествие. По прогнозу, в этот день ожидается до 23-28 градусов. Осадков не ожидается.

6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. «По всей территории области во второй половине дня, с 13-15 часов, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы и ливни», – уточнила метеоролог и пояснила, что такую погоду формирует холодный фронт.

«7 июня будет попрохладнее, 21-26, 20-25 градусов, но зато должны прекратиться дожди. Они останутся только на востоке области, поэтому день тоже будет комфортным», – заключила собеседница ПАИ.

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.