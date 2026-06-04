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Общество

В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года – 2026»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2026» подвели в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Заявки для участия прислали 24 семьи из 15 муниципалитетов региона.

В номинации «Молодая семья» победителями стали Решетневы из Невельского района, в номинации «Сельская семья» – Абрамкины из Порховского района, в номинации «Многодетная семья» лучшей стала семья Прауст из Пыталовского района. В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Гребень из Пскова, «Семья защитника Отечества» – Агафоновы из Невельского района, а «Золотой семьёй» стали Белюсевы из Усвятского района.

  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Губернатор поздравил победителей и отметил, что теперь материалы о лучших семьях будут направлены в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2026».

Отметим, комплексная поддержка семей является приоритетом президентского нацпроекта «Семья» и закреплена в положениях Народной программы «Единой России».

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