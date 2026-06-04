В Псковской области направлено 194,7 млн рублей на соцвыплаты гражданам

16:51, 04 июня 2026, ПАИ

Министерство социальной защиты Псковской области направило в Центр социальных выплат 194,7 млн рублей на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Об этом ПАИ сообщили в министерстве.

Средства предназначены для тружеников тыла, ветеранов труда Псковской области, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, проживающих в сельской местности, многодетных семей, опекаемых семей, а также женщин в связи с рождением первого ребенка.

Кроме того, финансирование направлено на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас средства зачисляются на счета получателей.