В Псковской области направлено 194,7 млн рублей на соцвыплаты гражданам
Министерство социальной защиты Псковской области направило в Центр социальных выплат 194,7 млн рублей на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Об этом ПАИ сообщили в министерстве.
Средства предназначены для тружеников тыла, ветеранов труда Псковской области, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, проживающих в сельской местности, многодетных семей, опекаемых семей, а также женщин в связи с рождением первого ребенка.
Кроме того, финансирование направлено на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Сейчас средства зачисляются на счета получателей.