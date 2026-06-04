О цифровой трансформации рассказали участникам программы «Герои земли Псковской»

19:22, 04 июня 2026, ПАИ

Кандидат экономических наук, эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Анастасия Шеина провела для участников программы «Герои земли Псковской» серию лекций, посвящённых цифровой трансформации, применению искусственного интеллекта в госсекторе и информационной безопасности, передаёт корреспондент ПАИ.

Занятия прошли в рамках четвёртого образовательного модуля региональной кадровой программы для ветеранов СВО.

Как рассказала эксперт, в центре внимания оказались три ключевые темы: «Цифровая трансформация. Управление на основе данных», «Применение ИИ в госуправлении» и «Информационная безопасность». Лекции были выстроены вокруг стратегических документов, текущих вызовов и нормативно-правового поля в этой сфере.

«На лекциях акцент был сделан на стратегических документах данного направления, на вызовах, нормативно-правовом поле, цифровой зрелости. Особое внимание уделено этике применения ИИ-технологий в госсекторе», – подчеркнула Анастасия Шеина.

Отдельной темой стали практические кейсы. Участники рассмотрели примеры внедрения искусственного интеллекта.

«Обсудили возникающие риски использования ИИ-технологий, необходимые ограничения и возможности. С участниками обговорили возможности применения цифровых технологий в выпускных проектах», – добавила Анастасия Шеина.

Ранее сообщалось, что 1 июня начался четвёртый, заключительный образовательный модуль программы для ветеранов СВО «Герои земли Псковской».

Традиционно занятия начинаются с так называемого входного тестирования, затем проходят лекции и практические занятия.

Четвёртый очный образовательный модуль продлится одиннадцать дней и завершится очным экзаменом и защитой аттестационной работы по итогам всей программы «Герои земли Псковской».

Напомним, что в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.