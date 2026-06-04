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Общество

Новый выпуск из цикла «Русской славы земля» опубликовал Михаил Ведерников

Опубликован новый выпуск проекта «Русской славы земля», посвящённый одному из основоположников музейного дела в Псковской области – Фёдору Михайловичу Плюшкину. Видео из цикла размещено на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX.

Скриншот видео из канала Михаила Ведерникова в MAX

Глава региона отметил, что на прошлой неделе в Псковском музее-заповеднике открылась уникальная выставка, которая даёт представление о псковском коллекционере. Название экспозиции – «Совсем не тот Плюшкин» – отсылает к одноимённому персонажу «Мёртвых душ». Эти двое – реальный и литературный Плюшкины – во многом похожи. «Оба превратили свой дом в склад вещей, где сложно сориентироваться и есть буквально всё. Но реальный Плюшкин стал одним из самых известных коллекционеров в русской истории», – рассказал губернатор.

Первым бизнесом Фёдора Плюшкина была продажа ниток, мыла и тесёмок в окрестностях Пскова. Первую сумму – 77 копеек – он получил на ярмарке в районе Никандровой пустыни. Вскоре предприимчивый мужчина открыл галантерейную лавку на месте, где сейчас находится здание ПсковГУ. Он прошёл путь от мелкого торговца до крупного оптовика, был ярким общественным деятелем и благотворителем, но в историю вошёл как коллекционер старинных вещей. За свою жизнь он собрал миллион экспонатов. Это были иконы, одежда, старопечатные книги, оружие, живопись, монеты, масонские знаки, ювелирные изделия и многое другое.

Всё это он собирал 42 года. «И сегодня вы можете увидеть часть этого богатства снова здесь, в Пскове. Там много интересного, но особое впечатление производит памятный платок, посвящённый Тешенскому миру», – отметил глава региона.

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