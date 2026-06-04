В Псковской области заслушали доклады о расследовании 11 уголовных дел об особо тяжких преступлениях

21:20, 04 июня 2026, ПАИ

В Псковской области состоялось совещание по вопросам раскрытия и расследования преступлений. Так, за истекший период 2026 года завершено расследование восьми уголовных дел, семь из которых направлены в суд для рассмотрения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области Пётр Крупеня и руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Александр Алексеев провели очередное оперативное совещание по вопросам раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых на территории региона в прошлые годы.

Сотрудники следственного управления доложили об итогах деятельности в данном направлении за истекший период текущего года, о принятых мерах раскрытия преступлений данной категории, о возникающих в ходе их расследования сложностях и о путях их решения.

Участники совещания отметили, что показатели и темп работы регионального следственного управления в части раскрытия и расследования преступлений, совершённых в прошлые годы, находятся на должном уровне.

Так, за истекший период 2026 года завершено расследование восьми уголовных дел, семь из которых направлены в суд для рассмотрения по существу, в том числе уголовное дело о квалифицированном убийстве, совершённом в 1996 году, а также уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в 2011 году.

Окончено расследование по уголовному делу об убийстве, совершённом в 1998 году, планируется завершить ещё ряд уголовных дел о преступлениях указанной категории, по которым лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, установлены. Продолжается ревизия ранее приостановленных уголовных дел о преступлениях, совершённых в прошлые годы, по наиболее перспективным делам предварительное следствие уже возобновлено.

В ходе совещания были заслушаны материалы об 11 уголовных делах об особо тяжких преступлениях против личности, совершённых на территории Псковской области в прошлые годы. По каждому из них даны указания и рекомендации по проведению конкретных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление и изобличение виновных лиц, на закрепление доказательственной базы и на направление дел в суд.

По результатам совещания отмечено, что у следственных и криминалистических подразделений следственного управления имеются достаточные резервы для увеличения данных количественных показателей. Руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Александр Алексеев выразил готовность продолжать оказание следственному управлению всей необходимой помощи для решения поставленных задач.