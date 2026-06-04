Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Автомобиль с ручным управлением вручили ветерану СВО в Пскове

Автомобиль с ручным управлением вручили ветерану Данилу Ефимову в Пскове. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Надежды Васильевой в MAX

Данил Ефимов служил разведчиком на Киевском направлении, в ЛНР, ДНР и Запорожской области. За время участия в СВО награждён медалями «За отвагу» и медалью Суворова. В сентябре 2023 года получил ранение, результатом которого стала инвалидность.

С момента обращения ветерана в филиал фонда проделана большая работа, отметила Надежда Васильева. Ветерану оказали помощь в подготовке документов для положенных выплат, в прохождении медкомиссии, в получении технического средства реабилитации – полноприводной версии ступенькоходной электрической коляски, в обучении супруги Данилы основам долговременного ухода. Организовано обучение ветерана в региональном отделении ДОСААФ для возможности водить машину с ручным управлением.

«И закономерным итогом стало вручение ему автомобиля с ручным управлением. И теперь Данил Андреевич сможет отправиться на нём в Саратовскую область, на свою родину, как он и планировал. Для бойцов, особенно получивших тяжёлые ранения, машина – необходимый инструмент для полноценной интеграции в мирную жизнь. И мы очень горды тем, что это уже девятый автомобиль, который вручается в нашем регионе ветерану СВО», – подчеркнула Надежда Васильева.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 июня 2026

Лосиху с малышом в воде запечатлели в Полистовском заповеднике
04 июня 2026

Порядка 200 учителей русского языка и литературы стали участниками форума в Пскове
04 июня 2026

Примерить роли режиссёра, оператора и сценариста приглашают псковичей
04 июня 2026

«Лето в стиле ЗОЖ» прошло в Опочке
04 июня 2026

Автомобиль с ручным управлением вручили ветерану СВО в Пскове
04 июня 2026

Тематический день УМВД России по Псковской области проведут завтра
04 июня 2026

Пожарно-тактические учения прошли на псковском заводе
04 июня 2026

Солистка группы Terelya пригласила псковичей на Дни пушкинской поэзии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...