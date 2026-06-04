Автомобиль с ручным управлением вручили ветерану СВО в Пскове

21:42, 04 июня 2026, ПАИ

Автомобиль с ручным управлением вручили ветерану Данилу Ефимову в Пскове. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева в своём канале в мессенджере MAX.

Данил Ефимов служил разведчиком на Киевском направлении, в ЛНР, ДНР и Запорожской области. За время участия в СВО награждён медалями «За отвагу» и медалью Суворова. В сентябре 2023 года получил ранение, результатом которого стала инвалидность.

С момента обращения ветерана в филиал фонда проделана большая работа, отметила Надежда Васильева. Ветерану оказали помощь в подготовке документов для положенных выплат, в прохождении медкомиссии, в получении технического средства реабилитации – полноприводной версии ступенькоходной электрической коляски, в обучении супруги Данилы основам долговременного ухода. Организовано обучение ветерана в региональном отделении ДОСААФ для возможности водить машину с ручным управлением.

«И закономерным итогом стало вручение ему автомобиля с ручным управлением. И теперь Данил Андреевич сможет отправиться на нём в Саратовскую область, на свою родину, как он и планировал. Для бойцов, особенно получивших тяжёлые ранения, машина – необходимый инструмент для полноценной интеграции в мирную жизнь. И мы очень горды тем, что это уже девятый автомобиль, который вручается в нашем регионе ветерану СВО», – подчеркнула Надежда Васильева.