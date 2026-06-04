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Общество

Пожарно-тактические учения прошли на псковском заводе

Плановые пожарно-тактические учения с участием подразделений Псковского пожарно-спасательного гарнизона прошли на территории завода «Титан-Полимер» сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе учений были отработаны действия персонала предприятия и экстренных служб по реагированию на условную нештатную ситуацию на производственном объекте. Особое внимание уделялось оперативному взаимодействию всех участников, организации эвакуационных мероприятий и ликвидации условного возгорания.

Начальствующий состав отработал вопросы управления силами и средствами с учётом специфики производственного объекта. По итогам учений поставленные цели были достигнуты, взаимодействие служб подтверждено.

Всего в учениях было задействовано 24 человека личного состава и пять единиц техники.

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