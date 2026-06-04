Тематический день УМВД России по Псковской области проведут завтра

20:56, 04 июня 2026, ПАИ

Тематический день УМВД России по Псковской области пройдёт на площадке кадрового центра «Работа России» 5 июня. Он приурочен к 308-й годовщине со Дня образования российской полиции, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Акция «Один день с полицией России» пройдёт завтра, 5 июня.

Полицейские встретят гостей акции и помогут сориентироваться по карте тематических площадок и мероприятий. Посетителей ждут показательные выступления кинологической службы, практика в электронном тире, демонстрация возможностей экспертно-криминалистической службы, лекции о вреде наркотиков, знакомство с работой полиграфа (детектора лжи) и презентация специальной техники и средств, состоящих на вооружении полиции.

Кроме того, специалисты кадровой службы расскажут о порядке и условиях поступления в образовательные учреждения МВД России и на службу в органы внутренних дел.