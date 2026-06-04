Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Лето в стиле ЗОЖ» прошло в Опочке

V Муниципальный антинаркотический форум «Лето в стиле ЗОЖ» прошёл на городском валу в Опочке, пишет районная газета «Красный маяк».

Фото: «Красный маяк»

Сегодня студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, разделившись на шесть команд, показали свою эрудицию и физическую подготовку.

Команды проходили станции «Безопасность на дороге», «Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», «Пожарная безопасность», «Туристическая», «ЗОЖная». Оценивались не только знания и скорость выполнения заданий, но и слаженность работы команды, участие каждого участника и дисциплина.

Победила команда «Адреналин», набравшая наибольшее количество баллов. Команда «Солнечные кролики» заняла второе место. Команда «Неоновые зайчики» замкнула тройку лидеров. Все победители и участники были награждены дипломами и памятными призами.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 июня 2026

Лосиху с малышом в воде запечатлели в Полистовском заповеднике
04 июня 2026

Порядка 200 учителей русского языка и литературы стали участниками форума в Пскове
04 июня 2026

Примерить роли режиссёра, оператора и сценариста приглашают псковичей
04 июня 2026

«Лето в стиле ЗОЖ» прошло в Опочке
04 июня 2026

Автомобиль с ручным управлением вручили ветерану СВО в Пскове
04 июня 2026

Тематический день УМВД России по Псковской области проведут завтра
04 июня 2026

Пожарно-тактические учения прошли на псковском заводе
04 июня 2026

Солистка группы Terelya пригласила псковичей на Дни пушкинской поэзии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...