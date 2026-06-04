«Лето в стиле ЗОЖ» прошло в Опочке

22:09, 04 июня 2026, ПАИ

V Муниципальный антинаркотический форум «Лето в стиле ЗОЖ» прошёл на городском валу в Опочке, пишет районная газета «Красный маяк».

Сегодня студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, разделившись на шесть команд, показали свою эрудицию и физическую подготовку.

Команды проходили станции «Безопасность на дороге», «Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», «Пожарная безопасность», «Туристическая», «ЗОЖная». Оценивались не только знания и скорость выполнения заданий, но и слаженность работы команды, участие каждого участника и дисциплина.

Победила команда «Адреналин», набравшая наибольшее количество баллов. Команда «Солнечные кролики» заняла второе место. Команда «Неоновые зайчики» замкнула тройку лидеров. Все победители и участники были награждены дипломами и памятными призами.