Примерить роли режиссёра, оператора и сценариста приглашают псковичей

23:32, 04 июня 2026, ПАИ

Киностудия «Картония» Государственного уличного театра «Картония» выступит перед гостями Михайловского в рамках Дней пушкинской поэзии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа запланирована на 12:00–18:00.

Гости смогут попробовать себя в роли режиссёра, оператора и сценариста в инсталляции, приближенной к кинопроизводству.

Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.