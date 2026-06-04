Примерить роли режиссёра, оператора и сценариста приглашают псковичей
Киностудия «Картония» Государственного уличного театра «Картония» выступит перед гостями Михайловского в рамках Дней пушкинской поэзии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа запланирована на 12:00–18:00.
Гости смогут попробовать себя в роли режиссёра, оператора и сценариста в инсталляции, приближенной к кинопроизводству.
Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».
С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.