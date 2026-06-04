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Общество

Примерить роли режиссёра, оператора и сценариста приглашают псковичей

Киностудия «Картония» Государственного уличного театра «Картония» выступит перед гостями Михайловского в рамках Дней пушкинской поэзии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: организаторы

Программа запланирована на 12:00–18:00.

Гости смогут попробовать себя в роли режиссёра, оператора и сценариста в инсталляции, приближенной к кинопроизводству.

Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.

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