Театрализованное шествие пройдёт сегодня через весь Псков

07:25, 05 июня 2026, ПАИ

Традиционное театрализованное шествие пройдёт в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры по центральным улицам в Пскове сегодня, 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Начнётся шествие в 17:00 на площади Ленина. В мероприятии примут участие восемь творческих коллективов: театральный проект «Запалки», шоу барабанщиков (Белоруссия), государственный уличный театр «Картонии», студенты ГИТИСа, театральная компания «За углом», уличный театр «Точка», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», арт-лаборатория «Разгар».

Участники шествия проследуют к Советскому (Троицкому) мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

«Это уникальная возможность сделать необычные фото с персонажами сказок великого поэта, стать частью уличных перформансов и зарядиться отличным настроением», – отметили организаторы.

Сам фестиваль будет проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого Дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».