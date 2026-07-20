Интерактивная библиотечная площадка заработает в Финском парке 26 июля
Интерактивная библиотечная площадка откроется в Финском парке в честь Дня города Пскова 26 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В программе – мастер‑классы, на которых участники смогут изготовить сувениры и праздничные открытки с символикой Пскова, викторины по истории города, а также познавательные игры, посвящённые природе Псковского края: в ходе игр можно проверить знания о редких видах птиц, растений и животных региона. Кроме того, гостей ждёт лекторий «Лекции в сердце города» с выступлениями представителей клуба исторической реконструкции «Усадьба» и руководителя студии стендового моделизма «Диорама».
В рамках акции «Псков на книжных страницах» (книговорот) посетителям предложат подборку изданий о Пскове и дадут возможность обменяться книгами.
Площадка будет работать с 13:00 до 18:00. Вход свободный.
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