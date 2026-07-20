О княгине Ольге расскажут псковичам

22:34, 20 июля 2026, ПАИ

Краеведческий час «Княгиня Ольга: от легенды к истории» пройдёт в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В рамках мероприятия участники обсудят исторические свидетельства о жизненном пути княгини Ольги – бабушки крестителя Руси, князя Владимира, а также разберут, где заканчиваются факты и начинаются легенды.

Возрастной ценз – 12+. Вход бесплатный, начало в 15:00.