Армянский режиссёр Эдгар Багдасарян вошёл в жюри конкурса на кинофестивале «Западные ворота»

11:00, 21 июля 2026, ПАИ

Армянский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, доцент Ереванского государственного института театра и кино, член Союза кинематографистов Эдгар Багдасарян вошёл в число членов жюри международного конкурса на Международном кинофестивале «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Эдгар Багдасарян в кино с 1988 года. Работал генеральным директором американо-армянской киностудии Armenia Film Studios, креативным директором международного рекламного агентства Publicis Hepta. С 2011 года преподаёт в Ереванском государственном институте театра и кино и Российско-Армянском университете.

Среди наград режиссёра – шесть премий Национальной академии кино Армении «АНАХИТ» за фильм «Долгая ночь» (2019), номинация на премию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии» (2020), участие в программе Asian World Film Festival, Buenos Aires International Film Festival, Madrid Film Awards (победа в номинации «Лучший игровой фильм 2019»), пять премий «АНАХИТ» за фильм «Яша и Леонид Брежнев» (2023).

Также он был номинирован на премию Septimius Awards (Амстердам) в категориях «Лучший европейский фильм» и «Лучший европейский актёр» (2025). Кроме того, среди наград – Гран-при Мексиканского международного кинофестиваля, победа на Boston International Film Festival за лучшую операторскую работу и другие награды на фестивалях в Лос-Анджелесе, Лондоне, Швейцарии, Великобритании и Македонии за короткометражный фильм «Путь Симона» (2017).

В 2019 году фильм «Долгая ночь» был выдвинут от Армении на 92-ю премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сейчас в производстве находится новый полнометражный фильм (2026) и анимационная лента, сценарий к которой пишет Багдасарян (2025) с продюсером Роном Дайенсом, обладателем «Оскара» 2024 года за анимационный фильм «Поток».

За свою карьеру Эдгар Багдасарян сотрудничал с Джорджем Клуни, Эйданом Куинном, Лизой Джеррард и Камилль Коттен.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.