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Общество

Полный зал: завершена регистрация на творческую встречу с режиссёром Алексеем Германом – младшим в ПАИ

Регистрация на творческую встречу с российским режиссёром и сценаристом Алексеем Германом – младшим, которую проводит Псковское агентство информации, официально завершена. Встреча пройдёт в парклете «Эфир» в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» 23 июля в 17:00.

Изображение: ПАИ

Алексей Герман – младший дебютировал в полнометражном кино в 2003 году с фильмом «Последний поезд». Среди работ в кино – «Гарпастум» (2005), «Бумажный солдат» (2008), «Под электрическими облаками» (2015), «Довлатов» (2018), «Дело» (2021), «Воздух» (2022).

Напомним, сейчас продолжается регистрация на творческие встречи с продюсером, режиссёром Ольгой Акатьевой, музыкантом, основателем группы «Кино» Алексеем Рыбиным, актёром, режиссёром, продюсером Владом Фурманом. Принять участие в них может любой желающий.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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