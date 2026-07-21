Детская школа искусств Невеля признана лучшей в Псковской области

10:07, 21 июля 2026, ПАИ

Детская школа искусств Невеля признана лучшей в регионе по итогам областного этапа общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Невельский вестник».

Творческие коллективы и солисты из Невеля регулярно участвуют в мероприятиях района и Псковской области, становятся лауреатами и призёрами конкурсов различных уровней, отметили в редакции. Впереди у школы подготовка к следующему этапу, который пройдёт на уровне Северо-Западного федерального округа.

«Школа успешно сочетает классические предпрофессиональные программы с современными общеразвивающими направлениями. Юные дарования здесь могут раскрыть себя в самых разных сферах: от музыки и хореографии до живописи и театрального мастерства», – отметили в «Невельском вестнике».