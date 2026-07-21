Военный оркестр 2-й гвардейской бригады спецназа выступит на реконструкции в Усвятском районе

12:36, 21 июля 2026, ПАИ

Военный оркестр 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа выступит на «Усвятском рубеже» в рамках программы «Край партизанской славы» в деревне Бор Усвятского района. Афишу опубликовала администрация муниципального округа в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: организаторы проекта



Фото: организаторы проекта



Фото: организаторы проекта





Напомним, памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пройдёт в субботу, 25 июля, в 15:00. В его рамках состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж». Традиционно в реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукского районов, Великих Лук.

В программе – церемония возложения цветов к памятному знаку, торжественная часть, военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны на территории Усвятского района, а также выставка автобронетехники. Будет работать полевая кухня, для гостей приготовят кашу в пехотно-артиллерийской кухне РККА «КП-39» образца 1939 года.

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере). Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через Суражские ворота в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.

Отметим, военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» в Усвятском районе стала номинантом Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2025» в номинации «Событие».