В Пскове и Выбутах пройдут торжественные богослужения в память о святой Ольге
В преддверии Дня города Пскова состоятся торжественные богослужения, посвящённые памяти святой равноапостольной княгини Ольги – небесной покровительницы Псковской земли. Об этом ПАИ сообщили в пресс‑службе управления культуры администрации Пскова.
23 июля в Выбутах запланированы:
- в 09:00 – Божественная литургия в храме Илии Пророка;
- в 11:00 – водосвятный молебен.
Для участников мероприятий организуют бесплатный автобус: он отправится в 10:00 от Областного центра семьи (площадь Ленина, 1).
24 июля памятные богослужения пройдут в Свято‑Троицком кафедральном соборе Псковского кремля:
- в 10:00 – торжественное богослужение в память о святой равноапостольной княгине Ольге;
- в 12:30 – торжественный молебен.
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