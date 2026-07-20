В Пскове и Выбутах пройдут торжественные богослужения в память о святой Ольге

22:09, 20 июля 2026, ПАИ

В преддверии Дня города Пскова состоятся торжественные богослужения, посвящённые памяти святой равноапостольной княгини Ольги – небесной покровительницы Псковской земли. Об этом ПАИ сообщили в пресс‑службе управления культуры администрации Пскова.

23 июля в Выбутах запланированы:

в 09:00 – Божественная литургия в храме Илии Пророка;

в 11:00 – водосвятный молебен.

Для участников мероприятий организуют бесплатный автобус: он отправится в 10:00 от Областного центра семьи (площадь Ленина, 1).

24 июля памятные богослужения пройдут в Свято‑Троицком кафедральном соборе Псковского кремля:

в 10:00 – торжественное богослужение в память о святой равноапостольной княгине Ольге;

в 12:30 – торжественный молебен.