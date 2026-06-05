Псковскому пловцу присвоили звание мастера спорта России
Псковскому пловцу Илье Рощупкину присвоили звание мастера спорта России, сообщается на государственном портале правовой информации.
Норматив на присвоение этого звания Рощупкин выполнил на чемпионате России по плаванию в прошлом году. В заплыве на 100 метров на спине пскович показал необходимое время – 56,67 секунды.
Напомним, что недавно, в марте этого года, пскович завоевал шесть медалей чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в Калининграде.
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