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Спорт

Псковскому пловцу присвоили звание мастера спорта России

Псковскому пловцу Илье Рощупкину присвоили звание мастера спорта России, сообщается на государственном портале правовой информации.

Фото из группы «Объединение пловцов Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Норматив на присвоение этого звания Рощупкин выполнил на чемпионате России по плаванию в прошлом году. В заплыве на 100 метров на спине пскович показал необходимое время – 56,67 секунды.

Напомним, что недавно, в марте этого года, пскович завоевал шесть медалей чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в Калининграде.

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