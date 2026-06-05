Псковскому пловцу присвоили звание мастера спорта России

10:34, 05 июня 2026, ПАИ

Псковскому пловцу Илье Рощупкину присвоили звание мастера спорта России, сообщается на государственном портале правовой информации.

Норматив на присвоение этого звания Рощупкин выполнил на чемпионате России по плаванию в прошлом году. В заплыве на 100 метров на спине пскович показал необходимое время – 56,67 секунды.

Напомним, что недавно, в марте этого года, пскович завоевал шесть медалей чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в Калининграде.