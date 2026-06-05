Чемпионат по шахматам и таврелям «Псковские башни» стартует сегодня
Чемпионат по шахматам и таврелям «Псковские башни» стартует в Пскове сегодня, 5 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.
За три дня проведут турниры по таврелям, шведским шахматам, рапиду среди детей, а также открытые турниры по рапиду и блицу.
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Московской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Соревнования проводятся в студии шахмат и таврелей на улице Яна Фабрициуса, а также в Доме молодёжи.
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