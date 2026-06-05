Митрополит Матфей рассказал на ПМЭФ о роли духовных ценностей в укреплении единства и мира

13:58, 05 июня 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в сессии «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни» в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Сессию организовал государственный фонд «Защитники Отечества». Также участие в мероприятии приняли председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, представители традиционных религиозных объединений России, участники специальной военной операции и близкие погибших героев.

В ходе работы секции обсудили роль духовно-нравственных ценностей в поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации к мирной жизни, а также в укреплении общественного согласия и межконфессионального взаимодействия.

Митрополит Матфей рассказал о работе по духовно-психологической реабилитации участников СВО и членов их семей в рамках функционирования паломнического центра «Обитель» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Он подчеркнул, что помощь там оказывается не только в духовном, но и в психологическом плане. «Ветераны, матери, жёны, вдовы, родители погибших и пропавших без вести получают возможность прикоснуться к святыням, участвовать в богослужениях, культурных и творческих программах, обрести поддержку и надежду», – сказал митрополит.

По словам владыки, работа с участниками не заканчивается после завершения двухнедельной программы. Специалисты продолжают сопровождать их через мессенджеры и социальные сети, помогая сохранять связь и поддержку.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















С момента открытия центра в Псково-Печерском монастыре реабилитацию прошли более 300 человек. Ожидается, что до конца года участниками программ станут около 600 ветеранов и членов их семей. Открытие подобных центров сейчас планируется в Херсонесе, Самарской области и Ростове Великом.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает на Петербургском международном экономическом форуме. С партнёрами на ПМЭФ глава региона обсудил создание карты псковича.