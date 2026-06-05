Итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой» подвели в псковском УФСБ

16:08, 05 июня 2026, ПАИ

Итоги конкурса детских рисунков под названием «Горжусь Победой» подвели в Управлении Федеральной службы безопасности России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области







Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: псковского естественно-математического лицея № 20 и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Всех юных художников наградили дипломами.

В управлении подчеркнули, что такие конкурсы детских рисунков патриотической направленности проводятся регулярно. Их главная цель – знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.