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Общество

Итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой» подвели в псковском УФСБ

Итоги конкурса детских рисунков под названием «Горжусь Победой» подвели в Управлении Федеральной службы безопасности России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Конкурс детских рисунков
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Конкурс детских рисунков
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Конкурс детских рисунков
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Конкурс детских рисунков
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: псковского естественно-математического лицея № 20 и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Всех юных художников наградили дипломами.

В управлении подчеркнули, что такие конкурсы детских рисунков патриотической направленности проводятся регулярно. Их главная цель – знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

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