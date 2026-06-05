Что положить в аптечку для поездки на дачу или в отпуск, порекомендовала педиатр из Пскова

16:26, 05 июня 2026, ПАИ

Что положить в аптечку для поездки на дачу или в отпуск, порекомендовала заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники врач-педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сорбент, антигистаминные препарата, антисептики для обработки ран, бинт, жаропонижающее. Всё остальное – по рекомендации врача», – перечислила Софья Субботина.

Педиатр рекомендовала следить за тем, что ест ребёнок, точнее за тем, что он перекусывает. Печенье, конфеты, сладкие йогурты и напитки лучше держать подальше, чтобы подобные перекусы не перебивали аппетит.

«Если ребёнка в принципе невозможно накормить: идите в кафе, смените обстановку, придумывайте новые рецепты, делайте смешные мордашки из еды или, в конце концов, кормите под мультик. Это нехорошо, но если выбора нет, то и такой вариант подойдёт», – отметила Софья Субботина.