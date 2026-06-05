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Псковский врач: К педиатру надо идти со списком вопросов

К педиатру надо идти подготовленными, лучше со списком вопросов, рекомендовала заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники врач-педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Если трудно запомнить, лучше записать и задавать их по порядку. Рассказывать весь анамнез ребёнка с рождения не стоит. На приём выделяется 12 минут, детей много, поэтому надо уложиться, чтобы принять всех», – отметила Софья Субботина.

По её словам, помимо беседы с родителем на приёме ребёнка надо осмотреть и заполнить медицинскую карту. «Пусть сейчас всё в электронном виде, но их заполнение всё равно занимает время», – пояснила педиатр.

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