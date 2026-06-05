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Общество

О здоровье детей поговорили в программе ​«Анамнез». Главное

Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 5 июня. Гостьей студии стала заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники врач-педиатр Софья Субботина. Поговорили о сохранении здоровья детей.



Главное:

- Ожирение, аллергия, тревожность и депрессия – самые частые проблемы детей в Псковской области.

- Диспансеризация и профосмотры помогают выявить серьёзные заболевания у внешне здоровых детей. В прошлом году у двух детей до года при УЗИ брюшной полости обнаружили злокачественное образование в забрюшинном пространстве.

- Непривитые дети чаще получают осложнения после ОРВИ.

- Летняя аптечка должна включать в себя антигистаминное средство, антисептик, бинт, сорбент, жаропонижающее средство.

- К педиатру лучше идти со списком вопросов.

- «Здоровье детей – это не подвиг, а рутинная работа с питанием, режимом дня, привычками, физической активностью».

- Нельзя положить ребёнку брокколи, а себе – пиццу. Главный пример для ребенка – его родители.

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