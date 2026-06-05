Пушкинское шествие проходит по улицам Пскова
Театрализованное шествие в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры проходит по центральным улицам Пскова сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
На площади Ленина собрались восемь творческих коллективов: театральный проект «Запалки», шоу барабанщиков (Белоруссия), государственный уличный театр «Картония», студенты ГИТИСа, театральная компания «За углом», уличный театр «Точка», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», арт-лаборатория «Разгар».
Участники шествия проследуют к Советскому (Троицкому) мосту и до пешеходного моста в Финском парке.
Сам фестиваль будет проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.
Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».
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