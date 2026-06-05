«Вот это шланг»: змея заползла в лодку к рыбаку в Псковской области

17:31, 05 июня 2026, ПАИ

Змею в лодке обнаружил житель деревни Пустошкинского района, отправляясь на рыбалку. Об этом он рассказал в группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».

«Собрался я тут вчера вечером спиннинг покидать на озере. Сажусь в лодку. И вдруг пакет зашевелился, и оттуда выполз вот этот шланг. Пришлось экстренно покинуть судно», – поделился он.

«Шлангом» оказался обычный уж. В комментариях к публикации отметили, что ужи любят рыбу и с незваным гостем можно было бы поделиться уловом. «Крупненькую настрогай перочинным, поухаживай за питомцем, у меня такой во дворе кошачий корм из миски лопал», – написал житель Невеля.