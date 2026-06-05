Венера и Юпитер сошлись: что принесёт удачу до 12 июня

23:50, 05 июня 2026, ПАИ

На небе редкая конфигурация – соединение двух благодетелей, Венеры и Юпитера. Такое бывает примерно раз в год. Как использовать благоприятные возможности этого периода, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

В астрологии Венеру называют малым счастьем, а Юпитер – большим. Если вам повезло родиться с таким соединением в натальной карте, вы счастливчик и везунчик. В период с 5 по 12 июня (наиболее точное соединение – 9 июня) эти две планеты находятся в максимальном сближении, а значит, дарят нам благоприятные возможности и счастливые шансы. Чтобы их не упустить, будем действовать проактивно: под лежачий камень вода не течёт.

Если вы планировали в июне подать заявку на конкурс или грант, выступить с презентацией, защитить важный проект или научную работу, шансы на положительный исход и поддержку влиятельных лиц в этот период резко возрастают.

Это время может принести возможности неплохо заработать, совершить выгодную сделку, найти новых партнёров и клиентов, а также масштабировать любые актуальные процессы. Усиливайте активность в нужном направлении.

Если вы в поиске нужного специалиста – врача, юриста или мастера по ремонту стиральных машин, шансы найти того самого резко вырастают.

Если вы сами планировали крупную покупку, может найтись подходящий вариант: несколько месяцев искали квартиру или участок – и тут нашли ровно то, что хотели.

Только будьте внимательны при оформлении сделок. В первой декаде июня наряду с позитивными конфигурациями есть аспекты, которые грозят ошибками из-за невнимательности и риском столкнуться с мошенниками. Увы, в мире нет совершенства: практически всегда контекст формируют и благоприятные, и неблагоприятные аспекты.

У каждой медали две стороны. Если вы склонны к спонтанным тратам, необдуманным покупкам, неумеренному шопингу или рискованному финансовому поведению, такие проблемы в этот период грозят обострением. То же самое относится к тем, кто склонен заедать свои проблемы. Если вы любитель сладкого, в эти дни можете поймать себя на желании съесть третье пирожное подряд или скупить половину супермаркета. А вот заставить себя пойти в спортзал будет сложнее.

Если вы в поиске отношений, шансы на приятные романтические знакомства тоже вырастают. Усиливайте активность в этом направлении.

Это также отличный период для свадеб. Я не сторонница убеждения, что правильно выбранная дата – гарантия счастливой семейной жизни, но она станет приятной вишенкой на торте.

Если вы с кем-то в ссоре, но хотите наладить отношения, у вас есть хорошие шансы на примирение, особенно если речь идёт о кровных родственниках. Соединение Венеры и Юпитера происходит в знаке Рака, поэтому благоприятны любые процессы, связанные с укреплением семейных связей и традиций, с обустройством дома, с ремонтом, строительством, созданием безопасного и уютного пространства. Для любителей покопаться в семейной истории и генеалогии хорошее время для прорывных изысканий.

Получить дорогой подарок от родственника или занять у него денег в эти дни будет гораздо проще.

Отлично, если на этот благоприятный период выпадает ваш день рождения. Аспект счастья и удачи зафиксируется в вашем соляре (годовом прогнозе), а значит, год в целом будет удачным и подарит множество благоприятных возможностей.

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