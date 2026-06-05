Победителей и призёров конкурсов чествовали в Пустошке

20:59, 05 июня 2026, ПАИ

Победителей и призёров международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, соревнований и олимпиад по итогам 2025/2026 учебного года чествовали сегодня на торжественной церемонии в Пустошке, пишет районная газета «Вперёд».

На открытии приёма прозвучал гимн Российской Федерации. Для вручения благодарностей на сцену пригласили главу Пустошкинского муниципального округа Юрия Кравцова.

«В этом году мы чествовали 150 учащихся и воспитанников, шесть из которых достигли высоких результатов в интеллектуальной деятельности, 67 – в творческой, 77 человек прославили муниципалитет высокими спортивными достижениями. Деятельностью этих ребят руководили 28 педагогов-наставников. Гордимся и поздравляем ребят и их наставников с заслуженными наградами за труд», – поприветствовал собравшихся он.

Он поблагодарил педагогов и родителей за воспитание подрастающего поколения в муниципалитете.