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Общество

Победителей и призёров конкурсов чествовали в Пустошке

Победителей и призёров международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, соревнований и олимпиад по итогам 2025/2026 учебного года чествовали сегодня на торжественной церемонии в Пустошке, пишет районная газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: Елена Котисова

На открытии приёма прозвучал гимн Российской Федерации. Для вручения благодарностей на сцену пригласили главу Пустошкинского муниципального округа Юрия Кравцова.

«В этом году мы чествовали 150 учащихся и воспитанников, шесть из которых достигли высоких результатов в интеллектуальной деятельности, 67 – в творческой, 77 человек прославили муниципалитет высокими спортивными достижениями. Деятельностью этих ребят руководили 28 педагогов-наставников. Гордимся и поздравляем ребят и их наставников с заслуженными наградами за труд», – поприветствовал собравшихся он.

Он поблагодарил педагогов и родителей за воспитание подрастающего поколения в муниципалитете.

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