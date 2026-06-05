20 видов саженцев высадили около ПИЛГ в Пскове

20:35, 05 июня 2026, ПАИ

Озеленение Пскова продолжается: специалисты высадили саженцы на территории дошкольного отделения ПИЛГ, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

«Большой объём высадок запланирован на общественных территориях в центре города, но мы не должны забывать и о социальных учреждениях», – отметил глава Пскова.

Всего сегодня было высажено 20 видов саженцев, в том числе 16 двухметровых бархатов амурских, три клёна, две липы.