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Общество

20 видов саженцев высадили около ПИЛГ в Пскове

Озеленение Пскова продолжается: специалисты высадили саженцы на территории дошкольного отделения ПИЛГ, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Бориса Елкина в MAX

«Большой объём высадок запланирован на общественных территориях в центре города, но мы не должны забывать и о социальных учреждениях», – отметил глава Пскова.

Всего сегодня было высажено 20 видов саженцев, в том числе 16 двухметровых бархатов амурских, три клёна, две липы.

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