Фестиваль «Нужные люди – 2026»: возраст – не срок годности, а возможность стать ещё нужнее

21:09, 05 июня 2026, ПАИ

В мае в Пскове прошёл фестиваль «Нужные люди – 2026», собравший более 30 представителей старшего поколения – людей, чьи активность, доброта и неравнодушие стали примером для окружающих. Как сообщили ПАИ организаторы, мероприятие показало: современное старшее поколение – это не только хранители опыта, но и инициаторы перемен.



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»



Фото: предоставили в учебном центре «Знания»













Участники фестиваля доказали, что возраст не ограничивает возможности, а придаёт действиям особую глубину. Они не ждут, пока кто-то решит проблемы вокруг, – берут инициативу в свои руки и меняют жизнь там, где это особенно нужно.

Благодаря их усилиям преобразились городские пространства: дворы и парки стали уютнее и чище, появились новые зоны отдыха и зелёные уголки.

В сфере социальной поддержки развернулась масштабная волонтёрская работа: помощь дошла до тех, кто оказался в сложной ситуации, включая семьи в трудных обстоятельствах и людей, нуждающихся в особом внимании.

Значительный вклад участники внесли в поддержку находящихся на передовой: собраны и отправлены партии гуманитарной помощи, изготовлены маскировочные сети, блиндажные свечи и другие необходимые вещи.

В культурной жизни города тоже заметны плоды их труда: организованы творческие мастерские, проведены выставки и концерты, созданы клубы по интересам, где люди разных возрастов могут общаться, учиться друг у друга и вместе творить. Образовательные инициативы помогли многим освоить новые навыки, а межпоколенческие проекты укрепили связи между молодёжью и старшими наставниками.

Фестиваль стал не просто праздником, а площадкой для обмена опытом и вдохновения. Он показал, как много может сделать сплочённое сообщество неравнодушных людей, и напомнил: старшее поколение сегодня – это источник мудрости, энергии и заботы.

Организаторы планируют проводить фестиваль ежегодно, чтобы раскрывать потенциал старшего поколения и укреплять традиции взаимопомощи в обществе.

Напомним, мероприятие проводится в рамках проекта «Экосистема активного долголетия – точки опоры и векторы развития» при поддержке Фонда президентских грантов.