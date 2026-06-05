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Общество

В библиотеках Пскова стартовал сезон летних чтений

С началом школьных каникул в библиотеках города Пскова открылась традиционная программа летних чтений для детей и подростков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Фото: управление культуры администрации Пскова

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева старт летнему сезону дал праздник «Лето ярких книг». Его участниками стали учащиеся школ № 12 и 20, а также воспитанники детского сада № 27.

Ребят поздравили с окончанием учебного года и пригласили провести лето вместе с хорошими книгами. Настоящим подарком для гостей стал концерт учащихся детской школы искусств города Пскова с музыкальными номерами, играми, танцами и загадками.

Продолжением летней программы стала интерактивная игра «В мире искусства» для воспитанников летнего лагеря социально-экономического лицея № 21. Участники проверили свои знания в области музыки, литературы, мультипликации и изобразительного искусства, а также продемонстрировали смекалку, эрудицию и умение работать в команде.

Всё лето библиотеки Пскова будут ждать юных читателей на познавательных встречах, творческих занятиях, в игровых программах и литературных путешествиях.

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В библиотеках Пскова стартовал сезон летних чтений

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