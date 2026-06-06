Мобильный пункт забора крови будет работать сегодня в Пскове

10:20, 06 июня 2026, ПАИ

Мобильный пункт забора крови будет работать на стадионе «Машиностроитель» 6 июня с 11:00 до 16:00. Об этом сообщили в группе инфекционной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Выезд организован в рамках ежегодного Псковского велопарада при поддержке Псковского городского молодёжного центра.

Все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалистов медико-социальной службы СПИД-центра. Выезды мобильного пункта забора крови – регулярные профилактические мероприятия Центра СПИДа.

Проект впервые стартовал в июле 2025 года и за несколько месяцев работы доказал свою востребованность у псковичей. Акции позволяют расширить охват населения и усилить просветительскую работу, направленную на борьбу с ВИЧ.

Само событие – самый массовый велопарад города – пройдёт 6 июня с 11:00 до 15:00 на стадионе «Машиностроитель». Колонна велосипедистов проедет по центральным улицам, после чего участников ждёт развлекательная программа с конкурсом оригинальных костюмов, работа интерактивных площадок партнёров, игры на свежем воздухе и другие активности.

Старт велопробега будет дан на стадионе «Машиностроитель» по адресу улица Кузнецкая, 25. Начало мероприятия – в 11:00, старт колонны – в 13:30.