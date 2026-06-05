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Общество

В Псковской области суд признал гибель водителя в ДТП с поездом несчастным случаем на производстве

Новосокольнический районный суд удовлетворил иск государственной инспекции труда и обязал индивидуального предпринимателя оформить акт о несчастном случае на производстве после гибели водителя автомобиля, столкнувшегося с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Трагедия произошла в январе 2026 года. Мужчина управлял автомобилем «Рено Логан» и работал у бизнесмена по договору возмездного оказания услуг. Однако в ходе разбирательства суд установил, что фактически между сторонами сложились трудовые отношения: работа носила постоянный и длительный характер, водитель выполнял чётко определённую функцию, а зарплату получал регулярно.

На этом основании суд признал гибель мужчины несчастным случаем на производстве и обязал предпринимателя составить соответствующий акт.

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