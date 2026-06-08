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Александр Котов поблагодарил работников социальной защиты за преданность делу

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения с Днём социального работника, отметив важность их труда и вклад в поддержку жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В своём обращении спикер регионального парламента подчеркнул, что работа социальных работников требует не только профессиональных знаний, но и особых человеческих качеств.

«В основе вашей деятельности лежит то, что невозможно измерить никакими нормативами и инструкциями: искреннее сострадание, огромное терпение и внимательное отношение к каждому человеку. Именно эти качества позволяют вам видеть за формальными обращениями живые человеческие судьбы, чувствовать чужую боль и находить нужные слова поддержки в самые трудные минуты», – отметил Александр Котов.

Председатель Собрания напомнил, что получателями различных мер социальной поддержки в Псковской области являются более 210 тысяч человек. Среди них ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, дети и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

По словам Александра Котова, сотрудники органов социальной защиты населения, реабилитационных центров, домов-интернатов, социальных приютов и центров социальной помощи ежедневно выполняют важную миссию, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

«Каждый из вас – от руководителя до рядового сотрудника – является частью единого слаженного механизма, главная цель которого – деятельная помощь человеку. Во многом именно благодаря вашему профессионализму и человечности система социального обслуживания Псковской области работает чётко и эффективно», – говорится в поздравлении.

В завершение председатель регионального парламента поблагодарил работников социальной сферы за преданность профессии и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов.

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