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Общество

Фестиваль «Подвигу жить в веках» прошёл на родине Героя Советского Союза Ивана Пореченкова

В деревне Жадрицы Новоржевского района состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Пореченкова, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото: газета «Земля Новоржевская»

Памятный день объединил жителей деревни, гостей из сельских домов культуры, учащихся детской школы искусств, а также представителей соседнего Пушкиногорского муниципального округа. Центральным событием стал патриотический фестиваль «Подвигу жить в веках», в котором приняли участие творческие коллективы Новоржевского и Пушкиногорского районов.

Иван Пореченков родился в 1921 году в деревне Антипово Новоржевского района в крестьянской семье. После окончания семилетней школы работал в колхозе. В годы Великой Отечественной войны младший сержант, наводчик орудия 12-го истребительного противотанкового артиллерийского полка резерва главного командования сражался на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Особый подвиг герой совершил в ноябре 1943 года при освобождении левобережной Украины. В районе села Новые Озеряны Житомирской области расчёт Ивана Пореченкова вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на ранение, сержант не оставил орудие и продолжал вести огонь. В том бою он погиб, уничтожив несколько вражеских танков. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 9 февраля 1944 года.

Большой интерес участников праздника вызвала выставка военных экспонатов, подготовленная поисковым отрядом «Пламя». Экспозиция позволила гостям прикоснуться к истории военных лет и ещё раз осознать важность сохранения памяти о подвиге защитников Отечества. Члены поискового отряда Дмитрий Сорокин и Алексей Смирнов, одетые в форму военных лет, охотно общались с гостями и фотографировались на память.

В памятных мероприятиях принял участие внучатый племянник Героя Сергей Пореченков. Он поблагодарил организаторов за сохранение памяти о прославленном земляке и поделился семейными воспоминаниями.

«Возможно, и выбор будущей профессии для нас с братом тоже был не случайным. Мне очень приятно, что подвиг дяди Вани помнят», – отметил Сергей Пореченков.

Участники мероприятия возложили цветы и почтили память Героя Советского Союза Ивана Пореченкова.

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